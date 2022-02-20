«Рейнджерс» готовы обменять голкипера Георгиева

«Рейнджерс» готовы обменять российского голкипера Александра Георгиева в дедлайн, пишет журналист New York Post Ларри Брукс.

Ранее появлялась информация, что Георгиевым интересуются «Эдмонтон» и «Вегас».

Георгиев провел 19 игр в нынешнем сезоне, пропуская в среднем 2,99 шайбы и отражая 89,8% бросков.

Контракт 25-летнего россиянина с зарплатой 2,425 миллиона долларов истекает предстоящим летом. Он может получить статус ограниченно свободного агента.