«Колорадо» на выезде разгромил «Миннесоту»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 5:1.

В составе гостей отличились Логан О'Коннор, Йонас Донской, Микко Рантанен, Брэндон Саад и Джей Ти Компер. Хозяева ответили точным броском Мэттью Дамбы.

После этого матча «Колорадо» с 12 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 10 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Голы: О`Коннор — 1 (Жирар, Макар), 3:02 — 0:1. Дамба — 3 (Бродин, Гринуэй), 6:49 — 1:1. Донской — 4 (бол., Саад, Бураковски), 19:43 — 1:2. Рантанен — 7 (Маккиннон, Ландескуг), 23:07 — 1:3. Саад — 4, 52:17 — 1:4. Комфер — 1 (бол., Жирар, Бураковски), 54:55 — 1:5.

Вратари: Кяхкенен — Грубауэр.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 20 (6+10+4) — 33 (14+12+7).

Наши: Капризов (19.00/0/0) — Ничушкин (12.07/1/0).

31 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.