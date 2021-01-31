Овечкин признан первой звездой матча против «Бостона»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» со счетом 4:3.

Первой звездой встречи признан форвард столичного клуба Александр Овечкин, который стал автором победной шайбы. Второй звездой стал одноклубник россиянина вратарь Витек Ванечек, третья звезда — форвард Патрис Бержерон из «Бостона».

После этого матча «Вашингтон» с 15 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 12 очками — на третьей строчке.