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Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Бостоном»

07:14
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

«Для меня это первая игра после 10-дневного перерыва, так что было немного странно. Но приятно получить победу», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин был признан первой звездой матча, набрав 2 (1+1) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 15 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 12 очками — на третьей строчке.

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