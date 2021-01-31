Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» в матче с «Бостоном»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

«Для меня это первая игра после 10-дневного перерыва, так что было немного странно. Но приятно получить победу», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Овечкин был признан первой звездой матча, набрав 2 (1+1) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 15 очками занимает первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 12 очками — на третьей строчке.