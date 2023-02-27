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«Миннесота» в овертайме обыграла «Коламбус», Капризов оформил хет-трик

Сергей Разин
корреспондент
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26 февраля. «Миннесота» — «Коламбус» (3:2 ОТ).
Фото USA Today Sports

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Коламбус» со счетом 3:2.

При этом «Уайлд» отыгрались со счета 0:2. На шайбы Матье Оливье и Лиэма Фоуди хозяева ответили хет-триком Кирилла Капризова.

После этого матча «Миннесота» с 72 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Коламбус» с 44 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

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«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Оливье — 5 (Робинсон), 16:20 — 0:1. Фоуди — 2 (Гудбрэнсон, Бемстрем), 23:04 — 0:2. Капризов — 35 (Сперджен, Хартман), 41:15 — 1:2. Капризов — 36 (бол., Болди), 46:00 — 2:2. Капризов — 37 (Эддисон, Зуккарелло), 64:40 — 3:2.

Вратари: Флери — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 44 (13+13+17+1) — 24 (7+12+4+1).

Наши: Капризов (25.36/8/+2) — Марченко (18.56/2/-1).

26 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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