«Миннесота» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Миннесота» с 34 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Бостон» с 44 очками — на второй строчке «Востока».