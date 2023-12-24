Свечников признан третьей звездой матча «Каролина» — «Айлендерс»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников признан третьей звездой матча против «Айлендерс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина две голевые передачи.

Первой звездой матча стал нападающий «Айлендерс» Андерс Ли — автор гола и двух передач.

Второй звездой встречи признан форвард клуба из Нью-Йорка Бо Хорват, на счету которого 2 (1+1) очка.