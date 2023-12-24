«Рейнджерс» обыграли «Баффало», Панарин забил гол

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Райан Линдгрен, Артемий Панарин, Мика Зибанежад и и Крис Крайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков. У «Сэйбрз» шайбы забросили Расмус Далин, Джек Куинн и Кейси Миттельштад.

После этого матча «Рейнджерс» с 47 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 32 очками — на 14-й строчке.