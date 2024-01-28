Подколзин оформил хет-трик Горди Хоу и стал первой звездой в матче за фарм-клуб «Ванкувера»

«Абботсфорд» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Бейкерсфилд» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» форвард Василий Подколзин набрал 3 (2+1) очка, получил 5 минут штрафа за драку и стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 33 матча в АХЛ, в которых набрал 25 (13+12) очков.