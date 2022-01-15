«Миннесота» крупно обыграла «Анахайм». Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Уайлд» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.

«Миннесота» идет на 5-м месте в Западной конференции, а «Анахайм» — на 6-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)

Голы: Фиала — 8 (Болди, Штурм), 7:25 — 1:0. Хартман — 15 (Зуккарелло, Капризов), 8:52 — 2:0. Комтуа — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 11:39 — 2:1. Зуккарелло — 11 (Капризов), 14:59 — 3:1. Болди — 2 (Годро), 40:30 — 4:1. Зуккарелло — 12, 40:34 — 5:1. Раск — 5 (Фолиньо), 42:05 — 6:1. Грант — 4 (Драйсдейл, Гетцлаф), 44:39 — 6:2. Зеграс — 10 (Фаулер, Комтуа), 46:06 — 6:3. Дамба — 4 (Хартман), 51:47 — 7:3.

Вратари: Кяхкенен — Столарз (Достал, 42:05).

Штраф: 7 — 5.

Броски: 42 (14+11+17) — 42 (13+12+17).

Наши: Капризов (16.15/7/+3), Куликов (23.30/1/+2) — -.

15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.