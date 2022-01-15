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Сегодня, 06:45

«Миннесота» крупно обыграла «Анахайм». Капризов набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Уайлд» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя голевыми передачами.

«Миннесота» идет на 5-м месте в Западной конференции, а «Анахайм» — на 6-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 7:3 (3:1, 0:0, 4:2)

Голы: Фиала — 8 (Болди, Штурм), 7:25 — 1:0. Хартман — 15 (Зуккарелло, Капризов), 8:52 — 2:0. Комтуа — 2 (Зеграс, Шаттенкирк), 11:39 — 2:1. Зуккарелло — 11 (Капризов), 14:59 — 3:1. Болди — 2 (Годро), 40:30 — 4:1. Зуккарелло — 12, 40:34 — 5:1. Раск — 5 (Фолиньо), 42:05 — 6:1. Грант — 4 (Драйсдейл, Гетцлаф), 44:39 — 6:2. Зеграс — 10 (Фаулер, Комтуа), 46:06 — 6:3. Дамба — 4 (Хартман), 51:47 — 7:3.

Вратари: Кяхкенен — Столарз (Достал, 42:05).

Штраф: 7 — 5.

Броски: 42 (14+11+17) — 42 (13+12+17).

Наши: Капризов (16.15/7/+3), Куликов (23.30/1/+2) — -.

15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
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1 Рейнджерс 38 24 14 52
2 Каролина 34 24 10 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 36 21 15 47
5 Коламбус 35 17 18 35
6 Филадельфия 36 13 23 33
7 Нью-Джерси 37 14 23 33
8 Айлендерс 29 11 18 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 37 25 12 55
2 Тампа-Бэй 39 25 14 55
3 Торонто 35 23 12 49
4 Бостон 34 21 13 44
5 Детройт 38 16 22 37
6 Баффало 36 11 25 28
7 Оттава 30 10 20 22
8 Монреаль 36 7 29 19
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 38 24 14 50
2 Сент-Луис 37 22 15 49
3 Колорадо 33 22 11 47
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 34 18 16 38
7 Чикаго 37 14 23 33
8 Аризона 34 8 26 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 40 19 21 45
3 Лос-Анджелес 37 19 18 43
4 Сан-Хосе 38 20 18 41
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 36 16 20 35
8 Сиэтл 36 10 26 24
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15.01 03:00
Флорида – Даллас
 7 : 1
15.01 04:00
Миннесота – Анахайм
 7 : 3
15.01 05:00
Колорадо – Аризона
 - : -
15.01 05:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
15.01 21:00
Бостон – Нэшвилл
 - : -
15.01 21:00
Каролина – Ванкувер
 - : -
15.01 21:00
Монреаль – Нью-Джерси
 - : -
15.01 22:00
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Вашингтон

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