Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он поразил ворота Георгиева

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 3-й минуте встречи он сделал счет 2:0. Для него этот гол стал 11-м в текущем сезоне.

Ворота «Эвеланш» в этом матче защищает российский голкипер Александр Георгиев.