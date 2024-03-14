Скиннер в прыжке спас «Эдмонтон» от гола Овечкина

Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер не позволил отличиться нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В конце первого периода при счете 3:2 в пользу «Ойлерз» канадский вратарь в прыжке поймал шайбу после броска 38-летнего россиянина. Комментаторы назвали «невероятным» это спасение.