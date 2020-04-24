Михеев рассказал, как проходит самоизоляция в Торонто
Нападающий «Торонто» Илья Михеев в интервью «Известиям» рассказал, как проходит его самоизоляция, вызванная пандемией коронавирусом. Сезон в НХЛ был приостановлен в начале марта.
— Чем занимаетесь во время паузы?
— Да как и все. Нахожусь в Торонто вместе со своей девушкой. Занимаюсь обычными домашними делами, чтением книг и тренировками дома. Ничего сверхъестественного не делаю.
— Какие книги читаете?
— Обычно читаю детективы. И сейчас появилась такая возможность. В данный момент читаю книги норвежского писателя Ю Несбе об инспекторе Харри Холе.
— Насколько жесткий режим самоизоляции в Торонто? Вам разрешают выходить из дома?
— Здесь ты можешь пойти прогуляться, но должен соблюдать дистанцию — на улице и в магазинах. Особой паники в городе нет, но все соблюдают меры предосторожности, которые предписывает руководство страны и провинции Онтарио. Это касается и гигиены, и соблюдения дистанции.
— Есть дефицит продуктов в магазинах?
— Не заметил. Все на месте. Может быть, в меньших количествах, чем в обычные времена. Понятно, что мыло и другие средства первой необходимости быстро разбирали. Но в основном все есть. Просто была в марте первая волна, когда только начинались ограничения из-за коронавируса, поэтому многое размели с прилавков. Сейчас все это прошло и уже нет проблем найти то, что тебе нужно.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1003543/aleksei-fomin/rabota-v-avangarde-s-khartli-pomogla-bystree-adaptirovatsia-v-nkhl