Михеев рассказал, как проходит самоизоляция в Торонто

Нападающий «Торонто» Илья Михеев в интервью «Известиям» рассказал, как проходит его самоизоляция, вызванная пандемией коронавирусом. Сезон в НХЛ был приостановлен в начале марта.

— Чем занимаетесь во время паузы?

— Да как и все. Нахожусь в Торонто вместе со своей девушкой. Занимаюсь обычными домашними делами, чтением книг и тренировками дома. Ничего сверхъестественного не делаю.

— Какие книги читаете?

— Обычно читаю детективы. И сейчас появилась такая возможность. В данный момент читаю книги норвежского писателя Ю Несбе об инспекторе Харри Холе.

— Насколько жесткий режим самоизоляции в Торонто? Вам разрешают выходить из дома?

— Здесь ты можешь пойти прогуляться, но должен соблюдать дистанцию — на улице и в магазинах. Особой паники в городе нет, но все соблюдают меры предосторожности, которые предписывает руководство страны и провинции Онтарио. Это касается и гигиены, и соблюдения дистанции.

— Есть дефицит продуктов в магазинах?

— Не заметил. Все на месте. Может быть, в меньших количествах, чем в обычные времена. Понятно, что мыло и другие средства первой необходимости быстро разбирали. Но в основном все есть. Просто была в марте первая волна, когда только начинались ограничения из-за коронавируса, поэтому многое размели с прилавков. Сейчас все это прошло и уже нет проблем найти то, что тебе нужно.