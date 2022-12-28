Михеев признан второй звездой матча «Ванкувер» — «Сан-Хосе»

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:2).

В игре против «Шаркс» Михеев забросил одну шайбу и сделал три голевых передачи.

Первой звездой стал форвард «Ванкувера» Бо Хорват, у которого дубль и два результативных паса. Третья звезда — голкипер «Кэнакс» Спенсер Мартин, отразивший 24 из 26 бросков по своим воротам.