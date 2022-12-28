«Вашингтон» повторил свой рекорд по победам на выезде подряд в НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Рейнджерс» (4:0) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Кэпиталз» одержали победу в шестой гостевой игре подряд и повторили свою рекордную серию. До этого «Вашингтон» выигрывал шесть выездных матчей подряд дважды в истории — в сезонах-1983/84 и -2010/11.

Также у «Вашингтона» 10 побед в 11 последних матчах в НХЛ. Команда идет на пятом месте в таблице Восточной конференции с 44 очками в 37 играх.