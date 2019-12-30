Михеев покинул больницу в Нью-Джерси и отправился в Торонто

Нападающий «Торонто» Илья Михеев покинул больницу в Нью-Джерси, сообщает журналист Крис Джонстон.

— Илья Михеев был выписан из больницы в Нью-Джерси и едет обратно в Торонто вместе с генменеджером клуба Кайлом Дубасом, — написал Джонстон в Twitter.

25-летний Михеев порезал руку в районе кисти о конек Йеспера Братта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ). Сообщалось, что через три месяца россиянин пройдет новое обследование. После этого будет ясно, как проходит процесс его восстановления.