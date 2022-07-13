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Сегодня, 19:57

Михеев подписал 19-миллионый контракт с «Ванкувером»

Читать «СЭ» в
Илья Михеев.
Фото Global Look Press

Форвард Илья Михеев стал игроком «Ванкувера», информирует клубная пресс-служба.

27-летний россиянин подписал 4-летний контракт на сумму 19 миллионов долларов — по 4,75 миллиона за сезон.

Три прошлых сезона Михеев провел в «Торонто». На его счету 72 (36+26) очка в 146 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 19 играх плей-офф.

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Илья Михеев
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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