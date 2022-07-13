Наместников вернулся в «Тампу»

Нападающий Владислав Наместников стал игроком «Тампа-Бэй», сообщил агент хоккеиста в соцсетях. 29-летний россиянин подписал однолетний контракт.

По данным The Athletic, сумма соглашения — 2,5 миллиона долларов.

Наместников начал свою карьеру в НХЛ именно в «Тампе» (2014-2018), после чего играл за «Рейджерс», «Оттаву», «Колорадо», «Детройт» и «Даллас».

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