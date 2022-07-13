Любушкин подпишет двухлетний контракт с «Баффало»

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Защитник «Торонто» Илья Любушкин перейдет в «Баффало», сообщает TSN.

28-летний россиянин подпишет с клубом двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой 2,75 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Любушкин провел за «Торонто» 31 матч и отметился 6 (2+4) очками.