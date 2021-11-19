Михеев начал легкие тренировки на льду

Нападающий «Торонто» Илья Михеев продолжает восстанавливаться после операции на пальце руки. Он начал легкие тренировки с шайбой на льду, сообщает журналист Марк Мастерс.

Ранее у хоккеиста был диагностирован перелом пальца.

Михеев принял участие в трех предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.