Михеев начал легкие тренировки на льду
19 ноября, 23:35
Нападающий «Торонто» Илья Михеев продолжает восстанавливаться после операции на пальце руки. Он начал легкие тренировки с шайбой на льду, сообщает журналист Марк Мастерс.
Ранее у хоккеиста был диагностирован перелом пальца.
Михеев принял участие в трех предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю