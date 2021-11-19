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Генеральный менеджер «Монреаля» заразился коронавирусом

23:24
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Генеральный менеджер «Монреаля» заразился коронавирусом. 19 ноября на официальном сайт «Канадиенс» появилась информация, что он сдал положительный тест.

Бержевен был немедленно отправлен на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского персонала клуба.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное