Генеральный менеджер «Монреаля» заразился коронавирусом. 19 ноября на официальном сайт «Канадиенс» появилась информация, что он сдал положительный тест.

Montreal Canadiens general manager Marc Bergevin was confirmed positive for COVID-19 this morning.



He is being monitored by the Canadiens medical staff and will follow the protocols set forth by the National Hockey League and the public health authorities. — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) November 19, 2021

Бержевен был немедленно отправлен на самоизоляцию и находится под наблюдением медицинского персонала клуба.