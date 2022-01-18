Михаил Сергачев: «Мы не стоим на месте»
Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев убежден, что команда сможет преодолеть кадровые трудности, а все игроки команды сделают шаг вперед.
«Для нас это огромный вызов. Но все знают, что нужно делать. Все являются игроками уровня НХЛ. Так что мы все готовы сделать шаг вперед и проводить на льду больше времени, если потребуется», — приводит слова Сергачева сайт НХЛ.
Уже известно, что Зак Богосян пропустит две-три недели из-за травмы нижней части тела. Плюс не принимали участие в тренировке Эрик Чернак и Ян Рутта.
«Мы не стоим на месте, все стараются работать над собой и улучшать игру в обороне. Плюс, конечно, у нас в воротах играет лучший голкипер в мире, который подчищает за нами ошибки», — отметил защитник, говоря об Андрее Василевском.
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|25
|10
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|51
|4
|Вашингтон
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|5
|Коламбус
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|17
|19
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|4
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|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
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|38
|11
|27
|29
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|37
|7
|30
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|40
|24
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|18.01
|01:00
|
Сиэтл – Чикаго
|3 : 2 Б
|18.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|18.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 1
|18.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 3
|18.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|3 : 5
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
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Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08