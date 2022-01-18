Михаил Сергачев: «Мы не стоим на месте»

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев убежден, что команда сможет преодолеть кадровые трудности, а все игроки команды сделают шаг вперед.

«Для нас это огромный вызов. Но все знают, что нужно делать. Все являются игроками уровня НХЛ. Так что мы все готовы сделать шаг вперед и проводить на льду больше времени, если потребуется», — приводит слова Сергачева сайт НХЛ.

Уже известно, что Зак Богосян пропустит две-три недели из-за травмы нижней части тела. Плюс не принимали участие в тренировке Эрик Чернак и Ян Рутта.

«Мы не стоим на месте, все стараются работать над собой и улучшать игру в обороне. Плюс, конечно, у нас в воротах играет лучший голкипер в мире, который подчищает за нами ошибки», — отметил защитник, говоря об Андрее Василевском.