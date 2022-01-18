Прайс продолжает восстанавливаться после травмы колена. Он может пропустить весь сезон
Голкиперу «Монреаля» Кэри Прайсу придется продолжить работать над восстановлением прооперированного колена, сообщает TSN.
Вратарю сделали операцию 21 июля прошлого года, и он еще не играл в нынешнем чемпионате. Первоначально в клубе говорили, что на восстановление уйдет 10-12 недель.
Представитель «Канадиенс» сообщил, что 34-летний хоккеист консультируется со своими врачами и с медиками клуба. На данный момент сроки его возвращения в состав неизвестны.
Прайс вернулся в «Канадиенс» 9 ноября, завершив курс терапии в рамках совместной программы НХЛ и профсоюза игроков НХЛ по оказанию помощи хоккеистам, куда он обратился 7 октября. Первую тренировку с командой голкипер провел 17 ноября.
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|16
|51
|4
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|22
|13
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|34
|17
|17
|39
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|17
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|8
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|В
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|О
|1
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|40
|21
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|44
|5
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|17
|40
|6
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|35
|18
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|38
|7
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|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|18.01
|01:00
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Сиэтл – Чикаго
|3 : 2 Б
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Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|18.01
|03:30
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Айлендерс – Филадельфия
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|18.01
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|
Сент-Луис – Нэшвилл
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|18.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|3 : 5
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
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Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
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Остон Мэттьюс
Торонто
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