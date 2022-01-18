Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 16:02

Прайс продолжает восстанавливаться после травмы колена. Он может пропустить весь сезон

Иван Шитик
Корреспондент
Кэри Прайс.
Фото ХК «Монреаль».

Голкиперу «Монреаля» Кэри Прайсу придется продолжить работать над восстановлением прооперированного колена, сообщает TSN.

Вратарю сделали операцию 21 июля прошлого года, и он еще не играл в нынешнем чемпионате. Первоначально в клубе говорили, что на восстановление уйдет 10-12 недель.

Представитель «Канадиенс» сообщил, что 34-летний хоккеист консультируется со своими врачами и с медиками клуба. На данный момент сроки его возвращения в состав неизвестны.

Прайс вернулся в «Канадиенс» 9 ноября, завершив курс терапии в рамках совместной программы НХЛ и профсоюза игроков НХЛ по оказанию помощи хоккеистам, куда он обратился 7 октября. Первую тренировку с командой голкипер провел 17 ноября.

Кэри Прайс
ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить женщинам, и их безопасная альтернатива
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Сергачев: «Мы не стоим на месте»

Кравцов может стать частью сделки по обмену между «Рейнджерс» и «Бостоном»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 25 14 54
2 Каролина 35 25 10 52
3 Питтсбург 38 23 15 51
4 Вашингтон 39 21 18 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 38 13 25 33
8 Айлендерс 31 12 19 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 38 11 27 29
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
7 Чикаго 39 15 24 36
8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
Результаты / календарь
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
18.01 01:00
Сиэтл – Чикаго
 3 : 2 Б
18.01 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 - : -
18.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 4 : 1
18.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 3
18.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 3 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости