Нападающий «Филадельфии» ван Римсдайк перенесет операцию на травмированном пальце
Нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк перенесет на этой неделе операцию на травмированном пальце, сообщает TSN.
Точные сроки восстановления игрока неизвестны. Но главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла подчеркнул, что хоккеист еще сможет сыграть в нынешнем сезоне.
33-летний ван Римсдайк набрал 7 (2+5) очков в 6 матчах на старте регулярного чемпионата КХЛ.
Летом форвард может выйти на рынок свободных агентов. У него истекает срок контракта, по которому он зарабатывает 7 миллионов долларов в год.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|6
|4
|2
|9
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|3
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|4
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
Результаты / календарь
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30.10
|25.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|3 : 6
|25.10
|02:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 2
|25.10
|03:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 0
|25.10
|03:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|6 : 3
|25.10
|05:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 1
|25.10
|05:30
|
Ванкувер – Каролина
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|6
|11
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65
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