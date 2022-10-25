Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:07

Нападающий «Филадельфии» ван Римсдайк перенесет операцию на травмированном пальце

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Нападающий «Филадельфии» Джеймс ван Римсдайк перенесет на этой неделе операцию на травмированном пальце, сообщает TSN.

Точные сроки восстановления игрока неизвестны. Но главный тренер «Летчиков» Джон Торторелла подчеркнул, что хоккеист еще сможет сыграть в нынешнем сезоне.

33-летний ван Римсдайк набрал 7 (2+5) очков в 6 матчах на старте регулярного чемпионата КХЛ.

Летом форвард может выйти на рынок свободных агентов. У него истекает срок контракта, по которому он зарабатывает 7 миллионов долларов в год.

Джеймс ван Римсдайк
ХК Филадельфия Флайерз
Джон Торторелла
0
Читайте также
Грузины травят своего лучшего теннисиста. Его фото — на контрацептивах
Сражалась с талибами и готовится к дебюту в ММА. Девушка из Афганистана ломает рамки
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Конгрессмены США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с РФ
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Коламбус» вывел Лайне из списка травмированных, нападающий Дэнфорт пропустит полгода после операции

Мичков, Бут и Гуляев получили наивысший рейтинг от центрального скаутского бюро НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 6 4 2 9
2 Каролина 6 4 2 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Рейнджерс 6 3 3 7
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Оттава 6 4 2 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 4 2 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 4 3 1 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Нэшвилл 7 2 5 5
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
2 Калгари 5 4 1 8
3 Эдмонтон 6 3 3 6
4 Сиэтл 7 2 5 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
25.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 3 : 6
25.10 02:00
Оттава – Даллас
 4 : 2
25.10 03:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 0
25.10 03:00
Эдмонтон – Питтсбург
 6 : 3
25.10 05:00
Вегас – Торонто
 3 : 1
25.10 05:30
Ванкувер – Каролина
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 6 11
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости