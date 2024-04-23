Мэттьюс вышел на третье место в истории «Торонто» по числу матчей плей-офф с тремя очками

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс набрал 3 (1+2) очка во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (3:2, 1-1).

26-летний хоккеист записал на свой счет четвертый в карьере трехочковый матч в плей-офф, что является третьим показателем в истории клуба. Лидером по этому показателю является Дуг Гилмор (10), на втором месте — Дэррил Ситтлер (7).

Следующий матч серии между «Торонто» и «Бостоном» пройдет 25 апреля и начнется в 2:00 мск.