«Миннесота» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 52 очками в 54 матчах.

«Миннесота» идет на десятой строчке «Запада» с 56 очками в 54 играх.