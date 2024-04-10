«Бостон» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» и «Каролина» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Бостоне 10 апреля и завершилась победой гостей — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Бостон» — «Каролина» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Каролина» набрала 107 очков и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на 3-й строчке — 107.