«Аризона» расторгнет контракт с защитником Провольневым
22:10
«Аризона» выставила защитника Владислава Провольнева на безусловный драфт отказов. В ближайшее время с россиянином будет расторгнут контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Летом 26-летний защитник заключил контракт с «Койтами» на год. Но он так и не смог пробиться в основу. Провольнев играл в АХЛ и в 17 матчах сделал только 1 голевую передачу при полезности «минус 17».
Напомним, что в КХЛ права на игрока принадлежат ЦСКА.
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