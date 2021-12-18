«Аризона» расторгнет контракт с защитником Провольневым

«Аризона» выставила защитника Владислава Провольнева на безусловный драфт отказов. В ближайшее время с россиянином будет расторгнут контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Летом 26-летний защитник заключил контракт с «Койтами» на год. Но он так и не смог пробиться в основу. Провольнев играл в АХЛ и в 17 матчах сделал только 1 голевую передачу при полезности «минус 17».

Напомним, что в КХЛ права на игрока принадлежат ЦСКА.