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«Аризона» расторгнет контракт с защитником Провольневым

22:10
Владислав Провольнев. Фото photo.khl.ru
Владислав Провольнев. Фото photo.khl.ru
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«Аризона» выставила защитника Владислава Провольнева на безусловный драфт отказов. В ближайшее время с россиянином будет расторгнут контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Летом 26-летний защитник заключил контракт с «Койтами» на год. Но он так и не смог пробиться в основу. Провольнев играл в АХЛ и в 17 матчах сделал только 1 голевую передачу при полезности «минус 17».

Напомним, что в КХЛ права на игрока принадлежат ЦСКА.

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Иван Шитик все материалы автора
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