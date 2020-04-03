Маскот «Айлендерс» призвал шумно поддержать всех людей, борющихся с коронавирусом

«Айлендерс» опубликовал в Twitter новое видео со своим маскотом, который, как и игроки, находится дома на карантине из-за коронавируса.

«Сейчас 7 вечера! Бейте в кастрюли и сковородки или гудите в автомобиле в поддержку всех людей, работающих на передовой, чтобы мы были в безопасности и были здоровы!» — написала пресс-служба клуба.

It's 7pm! Get those pots & pans out or honk those car horns in support of all the people working on the front lines to keep us safe and healthy! ? @Section 329 pic.twitter.com/8Tsh29muen — New York Islanders (@NYIslanders) April 2, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется