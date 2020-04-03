НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маскот «Айлендерс» призвал шумно поддержать всех людей, борющихся с коронавирусом

04:39
Теги:

«Айлендерс» опубликовал в Twitter новое видео со своим маскотом, который, как и игроки, находится дома на карантине из-за коронавируса.

«Сейчас 7 вечера! Бейте в кастрюли и сковородки или гудите в автомобиле в поддержку всех людей, работающих на передовой, чтобы мы были в безопасности и были здоровы!» — написала пресс-служба клуба.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир