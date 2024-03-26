«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 98 очками в 72 матчах.

«Лос-Анджелес» идет на седьмой строчке с 87 очками в 71 игре.