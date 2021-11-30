Маршан: «Стал хоккеистом, которого уважают за его игру»
21:05
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал дисквалификацию на три матча, которую он получил от НХЛ.
«Последние несколько лет я очень сильно старался исправить свою репутацию. Считаю, что мне это удалось. Знаю, что раньше переступал черту. И иногда это прошлое преследует меня.
Считаю, что я полностью изменился. Стал хоккеистом, которого уважают за его игру. Понимаю, что прошлое нельзя стереть. Но я надеюсь, что она не будет влиять на решения в будущем», — цитирует Маршана журналист Флуто Шинзава.
33-летний канадец во встрече с «Ванкувером» атаковал Оливера Экмана-Ларссона, опрокинув его на лед. Таким образом, Маршан пропустит матчи с «Детройтом», «Нэшвиллом» и «Тампой».
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