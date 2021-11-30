«Никто в России его не любит». Маршан рассказал, какие слова взбесили Панарина

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан рассказал, что именно сказал форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину и что привело россиянина в бешенство.

«Я сказал, что в России никто его не любит. И если такие слова заставляют игроков так вести себя, то это самая мягкотелая лига в мире.

Могу вас заверить, что со скамейки можно услышать куда более жесткие слова. И если он расплакался из-за этого, то пусть это будет на его совести», — приводит слова Маршана журналист Флуто Шинзава.

В конце игры с «Бостоном» (5:2) россиянин вступил в перепалку с Маршаном. Панарин со своей скамейки бросил перчатку в игрока «Брюинз». Позднее НХЛ оштрафовала Панарина на 5 тысяч долларов.