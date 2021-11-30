Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Никто в России его не любит». Маршан рассказал, какие слова взбесили Панарина

20:46
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан рассказал, что именно сказал форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину и что привело россиянина в бешенство.

«Я сказал, что в России никто его не любит. И если такие слова заставляют игроков так вести себя, то это самая мягкотелая лига в мире.

Могу вас заверить, что со скамейки можно услышать куда более жесткие слова. И если он расплакался из-за этого, то пусть это будет на его совести», — приводит слова Маршана журналист Флуто Шинзава.

В конце игры с «Бостоном» (5:2) россиянин вступил в перепалку с Маршаном. Панарин со своей скамейки бросил перчатку в игрока «Брюинз». Позднее НХЛ оштрафовала Панарина на 5 тысяч долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Американист объяснил блокировку сенаторами проекта бюджета с санкциями
1
2