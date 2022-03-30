«Это выглядело бы неправильно». Флери отказался от обмена в «Вашингтон»

Голкипер Марк-Андре Флери, которого в дедлайн обменяли из «Чикаго» в «Миннесоту», подтвердил, что мог оказаться в «Вашингтоне». Однако 37-летний вратарь отказался от перехода в стан «Кэпиталз».

«Это выглядело бы неправильно», — цитирует Флери NHL on TNT.

До «Чикаго» Флери выступал за «Вегас» и «Питтсбург». «Пингвины» выбрали его под общим первым номером на драфте-2003. С «Питтсбургом» он трижды выигрывал Кубок Стэнли.

По итогам сезона-2020/21 Флери стал обладателем приза «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.