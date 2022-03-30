Холл оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Любушкину в лицо

Нападающий «Бостона» Тэйлор Холл получил штраф в размере 5 тысяч долларов, сообщает сайт НХЛ.

Такое наказание игрок получил после рассмотрения инцидента в матче регулярного чемпионата между «Бостоном» и «Торонто». Во втором периоде игрок «Брюинз» ударил российского защитника «Кленовых листьев» Илью Любушкина со спины по лицу после борьбы у борта и толкнул на лед.

Любушкин был снят с игры в целях предосторожности, а Холл получил малый штраф за грубость.