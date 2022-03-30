«Детройт» сократил популярного сотрудника клуба. Он размахивал осьминогом на домашних матчах
Известный сотрудник домашней арены «Детройта» «Джо Луис Арены», водитель машины для заливки льда на протяжении нескольких десятков лет Эл Соботка попал под сокращение, сообщает The Detroit News.
68-летний Соботка почти всю свою жизнь посвятил «Детройту». На разных должностях он проработал в клубе в общей сложности 51 год.
Соботка прославился в начале 90-х. Трибуны на «Джо Луис Арене» заполняли тысячи фанатов, которые забрасывали лед сотнями осьминогов. Уборкой талисманов занимался обычно один и тот же человек — водитель ледового комбайна Эл Соботка. У болельщиков этот незаменимый работник домашней арены любимой команды быстро стал тем, что сегодня называется мемом.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|44
|23
|96
|2
|Рейнджерс
|67
|43
|24
|91
|3
|Питтсбург
|68
|40
|28
|90
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|67
|32
|35
|69
|6
|Айлендерс
|65
|29
|36
|67
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|96
|2
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|3
|Торонто
|66
|42
|24
|89
|4
|Бостон
|66
|41
|25
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|67
|24
|43
|58
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|67
|18
|49
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|47
|20
|100
|2
|Миннесота
|65
|41
|24
|86
|3
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|4
|Сент-Луис
|65
|36
|29
|81
|5
|Даллас
|65
|37
|28
|77
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|66
|20
|46
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|66
|40
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|68
|36
|32
|81
|3
|Эдмонтон
|67
|37
|30
|79
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|68
|32
|36
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|68
|27
|41
|65
|8
|Сиэтл
|66
|21
|45
|48
|31.03
|02:00
|
Баффало – Виннипег
|- : -
|31.03
|02:30
|
Детройт – Рейнджерс
|- : -
|31.03
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|31.03
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|31.03
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|- : -
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|66
|98
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|96
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|66
|93
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|49
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|48
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|67
|45
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|52
|2.13