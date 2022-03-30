«Детройт» сократил популярного сотрудника клуба. Он размахивал осьминогом на домашних матчах

Известный сотрудник домашней арены «Детройта» «Джо Луис Арены», водитель машины для заливки льда на протяжении нескольких десятков лет Эл Соботка попал под сокращение, сообщает The Detroit News.

68-летний Соботка почти всю свою жизнь посвятил «Детройту». На разных должностях он проработал в клубе в общей сложности 51 год.

Соботка прославился в начале 90-х. Трибуны на «Джо Луис Арене» заполняли тысячи фанатов, которые забрасывали лед сотнями осьминогов. Уборкой талисманов занимался обычно один и тот же человек — водитель ледового комбайна Эл Соботка. У болельщиков этот незаменимый работник домашней арены любимой команды быстро стал тем, что сегодня называется мемом.