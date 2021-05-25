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Малкин забросил первую шайбу в серии с «Айлендерс». Видео

02:25
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

34-летний россиянин реализовал большинство на 9-й минуте встречи и сделал счет 1:0. Для Малкина это первый гол в текущем плей-офф.

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