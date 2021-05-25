Малкин забросил первую шайбу в серии с «Айлендерс». Видео
02:25
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
34-летний россиянин реализовал большинство на 9-й минуте встречи и сделал счет 1:0. Для Малкина это первый гол в текущем плей-офф.
Evgeni Malkin finds his lane for the opener. #StanleyCup— NHL (@NHL) May 24, 2021
??: https://t.co/LcI8Hsqs1r @NHLonNBCSports
??: https://t.co/0cXuacT6MQ @Sportsnet pic.twitter.com/zMxNxGVgOh
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю