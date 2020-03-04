Малкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по набранным очкам

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал четыре голевые передачи и стал третьей звездой встречи.

Он вышел на 66-е место в истории НХЛ но набранным очкам, превзойдя результат Кита Ткачака (1065) и сравнявшись с Дейвом Тэйлором (1069). Лидером является Уэйн Гретцки (2857). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин располагается на 36-й позиции (1274).