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Малкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по набранным очкам

08:14
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:3). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал четыре голевые передачи и стал третьей звездой встречи.

Он вышел на 66-е место в истории НХЛ но набранным очкам, превзойдя результат Кита Ткачака (1065) и сравнявшись с Дейвом Тэйлором (1069). Лидером является Уэйн Гретцки (2857). Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин располагается на 36-й позиции (1274).

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