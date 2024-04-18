Малкин вышел на 48-е место по голам в истории НХЛ, догнав Гленна Андерсона

«Айлендерс» на своем льду выиграли у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. Для обеих команд это была последняя игра в регулярке.

Российский нападающий гостей Евгений Малкин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.