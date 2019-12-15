Малкин пропустит второй матч подряд из-за болезни

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участие в матче против «Лос-Анджелеса» из-за болезни, сообщается в официальном Twitter клуба. Россиянин пропустил последнюю встречу регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (1:0 ОТ). Ранее сообщалось, что он выйдет на лед.

В нынешнем сезоне Малкин провел 20 игр и набрал 27 (8+19) очков.

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