Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Сиэтл»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Сиэтл» (1:2 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Евгений Малкин. Он стал автором единственного гола «Пингвинз».

Второй звездой стал нападающий «Кракен» Джаред Маккэн, который сравнял счет в концовке матча. Возглавил тройку автор победной шайбы — защитник Адам Ларссон.