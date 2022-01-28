«Эдмонтон» объявил о подписании контракта с Эвандером Кейном

«Эдмонтон» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Эвандером Кейном. Соглашение рассчитано на один год.

Последним клубом 30-летнего американского хоккеиста был «Сан-Хосе». В начале января Кейн был выставлен на безоговорочный драфт отказов, после чего с ним был расторгнут контракт. Хотя у него еще оставалось четыре года по контракту с «Сан-Хосе» со среднегодовой зарплатой 7 миллионов долларов.

До этого он получил дисквалификацию на 21 матч за несоблюдение COVID-протокола НХЛ (подделал справку о вакцинации).

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, Кейн получит подписной бонус в размере 625 тысяч долларов и зарплату в 750 тасяч. Кэпхит при этом составляет 2,1 миллиона.

В этом сезоне Кейн провел 5 матчей и набрал 8 (2+6) очков. Всего в НХЛ в регулярных чемпионатах у него 769 матчей и 506 (264+242) очков. Также у него 29 матчей в плей-офф и 13 (6+7) очков.