Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Коламбус» (3:2).

Первой звездой признан российский форвард хозяев Евгений Малкин. 37-летний россиянин оформил дубль.

Второй и третьей звездами стали также игроки «Пингвинз»: Дрю О'Коннор, забросивший одну шайбу, и Сидни Кросби, сделавший две голвые передачи.

«Питтсбург» набрал 74 очка и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Коламбус» — последний (58 очков).