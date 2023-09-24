Малкин — о «Питтсбурге»: «Сейчас мы сильнее, чем в прошлом году»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался об уровне команды перед стартом сезона-2023/24.

«Я думаю, что сейчас мы сильнее, чем в прошлом году. Наша цель — выход в плей-офф, победа в каждой игре. Прошлый сезон очень разочаровал. Теперь мы смотрим вперед», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне «Питтсбург» занял девятое место в Восточной Конференции НХЛ и не попал в плей-офф.

Новый сезон НХЛ стартует в октябре. В первом матче «Питтсбург» сыграет с «Чикаго».