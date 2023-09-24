Две голевые Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Аризону»

«Лос-Анджелес Кингс» обыграл «Аризону» в предсезонном матче, который прошел в Австралии — 3:2.

Победу «Кингс» принесли дубль Адриана Кемпе и гол Якоба Мовераре. Российский защитник Владислав Гавриков дважды выступил ассистентом.

За «Аризону» отличились Барретт Хейтон и Трэвис Дермотт.

В следующем матче предсезонки «Лос-Анджелес» сыграет с «Анахаймом», а «Аризона» встретится с «Далласом». Обе игры пройдут 25 сентября.