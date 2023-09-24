«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в рамках предсезонного турнира НХЛ в воскресенье, 24 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Начало — 20:00 по московскому времени.

На российских телеканалов легальных трансляций противостояния «Питтсбург» — «Коламбус» не запланировано. Следить за матчем в прямом эфире можно в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом сезоне «Питтсбург» остался вне зоны плей-офф, заняв лишь девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» провел один из худших регулярных чемпионатов, заработав всего 58 очков.

Регулярный чемпионат НХЛ — 2023/2024 начнется 11 октября и продлится до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф Кубка Стэнли пройдет в апреле-июне 2024 года. Действующим обладателем титула является клуб «Вегас Голден Найтс». Этот сезон станет 107-м (106-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги.