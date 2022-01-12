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Малкин о дубле в ворота «Анахайма»: «Чувствую себя шикарно! Очень долго ждал этого момента»

Малкин прокомментировал свой дубль в первом матче после полугодичной паузы из-за операции на колене
09:29
Евгений Малкин. Фото Twitter
Евгений Малкин. Фото Twitter
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

«Я чувствую себя шикарно. Это был долгий процесс, самая большая пауза в моей карьере. Рад снова быть вместе с командой. Мы выиграли, я забил две шайбы и теперь чувствую себя прекрасно. Перед матчем тренер сказал мне играть попроще, тогда все будет в порядке. Я старался. Конечно, все получилось не идеально, но сезон достаточно длинный. Я надеюсь, что мы попадем в плей-офф, а там я покажу все, на что способен. Рад, что провел первый матч спустя долгое время. Знаете, самым трудным перед этой игрой было ожидание, я очень долго ждал этого момента», — приводит журналист Мишель Кречиоло слова Малкина.

Матч против «Анахайма» стал для Малкина первым в сезоне-2021/22, до этого 35-летний россиянин восстанавливался от операции на правом колене, которую перенес в июне 2021 года. Форвард был признан первой звездой встречи с «Дакс».

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Иван Торопцев все материалы автора
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