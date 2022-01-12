Малкин о дубле в ворота «Анахайма»: «Чувствую себя шикарно! Очень долго ждал этого момента»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свой дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

«Я чувствую себя шикарно. Это был долгий процесс, самая большая пауза в моей карьере. Рад снова быть вместе с командой. Мы выиграли, я забил две шайбы и теперь чувствую себя прекрасно. Перед матчем тренер сказал мне играть попроще, тогда все будет в порядке. Я старался. Конечно, все получилось не идеально, но сезон достаточно длинный. Я надеюсь, что мы попадем в плей-офф, а там я покажу все, на что способен. Рад, что провел первый матч спустя долгое время. Знаете, самым трудным перед этой игрой было ожидание, я очень долго ждал этого момента», — приводит журналист Мишель Кречиоло слова Малкина.

THESE GENO VIBES ARE IMPECCABLE:



«I feel awesome. It's a long process for me. It's the longest break in my life. I'm glad to be with the team. We win, score a couple of goals — I feel amazing right now.» — Pens Inside Scoop (@PensInsideScoop) January 12, 2022

Матч против «Анахайма» стал для Малкина первым в сезоне-2021/22, до этого 35-летний россиянин восстанавливался от операции на правом колене, которую перенес в июне 2021 года. Форвард был признан первой звездой встречи с «Дакс».