Шайба Костина не помогла «Сан-Хосе» обыграть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Победный гол оформил форвард «Кингз» Экил Томас.

Российский нападающий «Шаркс» забросил единственную шайбу своей команды.

«Лос-Анджелес» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 91 очко в 76 матчах. «Сан-Хосе» идет 16-м с 42 очками в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Кемпе — 25, 10:55 — 0:1. Томас — 1 (Спенс, Дюбуа), 11:13 — 0:2. Костин — 8 (Гранлунд, Эклунд), 58:08 — 1:2.

Вратари: Блэквуд (57:37 — 58:08, 58:38) — Риттих (42:50 — 43:05, 54:27 — 54:51).

Штраф: 15 — 13.

Броски: 16 (8+5+3) — 27 (12+4+11).

Наши: Костин (17.06/2/0) — Гавриков (21.15/2/0).

5 апреля. Сан-Хосе. SAP Center. 12266 зрителей.