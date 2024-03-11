Маккиннон признан лучшим игроком недели в НХЛ
НХЛ на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей игровой неделе.
Лучшим стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 10 (3+7) очков в 3 матчах.
Второй звездой стал чешский форвард «Бостона» Павел Заха с 7 (5+2) очками в 4 играх.
Третьим в списке располагается голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко, одержавший 3 победы в 3 встречах.
Маккиннон на данный момент занимает первое место в гонке бомбардиром НХЛ с 111 (40+71) очками в 65 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|63
|41
|22
|86
|2
|Каролина
|64
|39
|25
|84
|3
|Филадельфия
|65
|33
|32
|74
|4
|Айлендерс
|63
|29
|34
|72
|5
|Вашингтон
|62
|30
|32
|69
|6
|Нью-Джерси
|64
|31
|33
|66
|7
|Питтсбург
|63
|28
|35
|64
|8
|Коламбус
|64
|22
|42
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|92
|2
|Бостон
|66
|38
|28
|91
|3
|Торонто
|64
|37
|27
|82
|4
|Тампа-Бэй
|65
|34
|31
|74
|5
|Детройт
|64
|33
|31
|72
|6
|Баффало
|65
|30
|35
|65
|7
|Монреаль
|64
|24
|40
|58
|8
|Оттава
|62
|25
|37
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|66
|40
|26
|89
|2
|Виннипег
|63
|40
|23
|85
|3
|Колорадо
|65
|40
|25
|85
|4
|Нэшвилл
|66
|37
|29
|78
|5
|Миннесота
|65
|31
|34
|69
|6
|Сент-Луис
|64
|32
|32
|67
|7
|Аризона
|65
|26
|39
|57
|8
|Чикаго
|65
|17
|48
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|66
|42
|24
|91
|2
|Эдмонтон
|63
|39
|24
|81
|3
|Лос-Анджелес
|63
|32
|31
|75
|4
|Вегас
|64
|34
|30
|75
|5
|Сиэтл
|63
|28
|35
|67
|6
|Калгари
|64
|31
|33
|67
|7
|Анахайм
|64
|23
|41
|49
|8
|Сан-Хосе
|63
|16
|47
|39
Результаты / календарь
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17.03
|12.03
|02:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|- : -
|12.03
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|- : -
|12.03
|02:30
|
Виннипег – Вашингтон
|- : -
|12.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|65
|111
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|64
|107
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|103
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|63
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|65
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|62
|45
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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