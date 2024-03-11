Маккиннон признан лучшим игроком недели в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала лучших игроков прошедшей игровой неделе.

Лучшим стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 10 (3+7) очков в 3 матчах.

Второй звездой стал чешский форвард «Бостона» Павел Заха с 7 (5+2) очками в 4 играх.

Третьим в списке располагается голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко, одержавший 3 победы в 3 встречах.

Маккиннон на данный момент занимает первое место в гонке бомбардиром НХЛ с 111 (40+71) очками в 65 матчах.