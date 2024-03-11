«Рейнджерс» сыграет с «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 12 марта. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк» набрал 86 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Дэвилз» с 66 баллами располагаются на 11-й строчке «Востока».

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