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Макичерн заменил Барбашева в составе «Сент-Луиса»

05:44
Иван Барбашев. Фото nhl.com
Иван Барбашев. Фото nhl.com
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«Сент-Луис» заменил российского нападающего Ивана Барбашева на Маккензи Макичерна во время третьего этапа возобновления сезона в тренировочном лагере. Сделано это из-за того, что в середине августа россиянин покинет расположение команды из-за рождения своего первого ребенка.

- Мне нужно наиграть других хоккеистов на этой позиции, потому что им придется играть, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова главного тренера «Блюз» Крэйга Беруби. — Барбашев понимает ситуацию. Когда он вернется, он будет играть, но в то же время в течение какого-то времени он будет недоступен. Так что сейчас нам нужно подготовить на его место других ребят.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/barbashev-replaced-by-maceachern-on-4th-line/c-317561658

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