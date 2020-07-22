Макичерн заменил Барбашева в составе «Сент-Луиса»

«Сент-Луис» заменил российского нападающего Ивана Барбашева на Маккензи Макичерна во время третьего этапа возобновления сезона в тренировочном лагере. Сделано это из-за того, что в середине августа россиянин покинет расположение команды из-за рождения своего первого ребенка.

- Мне нужно наиграть других хоккеистов на этой позиции, потому что им придется играть, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова главного тренера «Блюз» Крэйга Беруби. — Барбашев понимает ситуацию. Когда он вернется, он будет играть, но в то же время в течение какого-то времени он будет недоступен. Так что сейчас нам нужно подготовить на его место других ребят.